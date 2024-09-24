СК раскрыл, что нашли в пробах отравившейся семьи в Красноярском крае
Следы аэрозоля от насекомых обнаружили в пробах семьи из Красноярского края, где в результате отравления погибли четверо детей, сообщает региональное управление Следственного комитета.
«В пробах рвотных масс обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых», — говорится в публикации.
Семья из шести человек 21 сентября обратилась к врачам с признаками отравления — накануне они поужинали курицей и пельменями из местного магазина. За несколько дней в больнице умерли четверо детей. Их родители пришли в сознание 23 сентября, они остаются под наблюдением врачей.
Ранее прокуратура рассматривала три версии произошедшего — отравление продуктами из местного магазина, попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества и отравление продуктами собственного хозяйства. Позднее ведомство сообщило, что основной версией стало отравление аэрозольным препаратом от насекомых, которым дом обработали накануне.
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