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СК раскрыл, что нашли в пробах отравившейся семьи в Красноярском крае

СК: в пробах отравившейся в Красноярском крае семьи нашли инсектициды
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Следы аэрозоля от насекомых обнаружили в пробах семьи из Красноярского края, где в результате отравления погибли четверо детей, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«В пробах рвотных масс обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых», — говорится в публикации.

Прокуратура назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае
Общество
Фото:krpronws / Telegram

Семья из шести человек 21 сентября обратилась к врачам с признаками отравления — накануне они поужинали курицей и пельменями из местного магазина. За несколько дней в больнице умерли четверо детей. Их родители пришли в сознание 23 сентября, они остаются под наблюдением врачей.

Ранее прокуратура рассматривала три версии произошедшего — отравление продуктами из местного магазина, попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества и отравление продуктами собственного хозяйства. Позднее ведомство сообщило, что основной версией стало отравление аэрозольным препаратом от насекомых, которым дом обработали накануне.

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Красноярский край Следственный комитет отравление
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