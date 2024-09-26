Декларацию G7 по Украине поддержали около 30 из 193 стран ООН

Около 30 стран из 193 членов ООН поддержали декларацию G7 о поддержке восстановления Украины, сообщает Reuters.

Россия несет ответственность за начало боевых действий на Украине, говорится в документе. Подписавшие декларацию страны обязуются поддерживать стремление стран Запада сохранять российские активы замороженными, пока Россия «не заплатит за ущерб, нанесенный Украине».

Участники соглашения также будут продолжать работу над выделением Киеву кредита на $50 млрд долларов до конца 2024 года.

Согласно документу, Украина обязуется проводить реформы в сфере экономики, правосудия, борьбы с коррупцией, корпоративного управления, обороны и государственного управления. Изменения необходимы для обеспечения долгосрочной поддержки страны, говорится в соглашении.

В ночь на 23 сентября Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН. В ходе выступления он назвал КНДР и Иран сообщниками России в конфликте на Украине. Кроме того, по словам президента, в результате российских ударов в стране уничтожены все тепловые электростанции и значительная часть мощностей ГЭС.

Украинский президент также намерен провести встречи с нынешним американским президентом Джо Байденом и кандидатом в лидеры США Камалой Харрис. Он намеревался представить им свой «план победы». Среди пунктов этого плана — продолжение операции украинской армии в Курской области, гарантии безопасности для Киева со стороны Запада, а также международная финансовая помощь Украине.