Блинкен пришел на выступление Лаврова на заседании G20

Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел G20 в Нью-Йорке, США (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствовал в зале во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на совещании министров иностранных дел G20, сообщает ТАСС.

«Главы внешнеполитических ведомств РФ и США сидят практически друг напротив друга», — написало агентство, уточнив, что Блинкен занял свое место практически сразу после того, как Лавров начал выступать.

Выступление Лаврова в ООН в июле на заседании Совета Безопасности по теме Ближнего Востока прервали две активистки, которые встали со своих мест с плакатами и начали выкрикивать «народ Израиля жив» и «освободить заложников».

Во время видеовыступления российского министра в Совете по правам человека 1 марта 2022 года зал заседаний ООН покинули сразу несколько иностранных дипломатов. В МИДе такой поступок назвали тогда лицемерием.

24 сентября 2024 года в Нью-Йорке началась неделя высокого уровня, она продлится до 30 сентября с перерывом на воскресенье — 29 сентября. Рабочую программу Лавров начал 25 сентября.

В преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава российского МИДа заявил, что единственным способом вести диалог с Западом является победа России в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что Западу необходимо «просто выполнять Устав [ООН], как он был одобрен много лет назад».