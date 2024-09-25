Блинкен пришел на выступление Лаврова на заседании G20
Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствовал в зале во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова на совещании министров иностранных дел G20, сообщает ТАСС.
«Главы внешнеполитических ведомств РФ и США сидят практически друг напротив друга», — написало агентство, уточнив, что Блинкен занял свое место практически сразу после того, как Лавров начал выступать.
Выступление Лаврова в ООН в июле на заседании Совета Безопасности по теме Ближнего Востока прервали две активистки, которые встали со своих мест с плакатами и начали выкрикивать «народ Израиля жив» и «освободить заложников».
Во время видеовыступления российского министра в Совете по правам человека 1 марта 2022 года зал заседаний ООН покинули сразу несколько иностранных дипломатов. В МИДе такой поступок назвали тогда лицемерием.
24 сентября 2024 года в Нью-Йорке началась неделя высокого уровня, она продлится до 30 сентября с перерывом на воскресенье — 29 сентября. Рабочую программу Лавров начал 25 сентября.
В преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава российского МИДа заявил, что единственным способом вести диалог с Западом является победа России в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что Западу необходимо «просто выполнять Устав [ООН], как он был одобрен много лет назад».
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