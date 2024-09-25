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Экс-главред Brief заявил, что больше не имеет влияния на телеграм-канал

Владимир Дергачев (внесён&nbsp;в реестр иноагентов)
Владимир Дергачев (внесён в реестр иноагентов) (Фото: из личного архива)

Бывшее руководство телеграм-канала Brief, который в августе внесли в реестр иноагентов, в настоящий момент не может повлиять на его контент, сообщил РБК бывший главный редактор канала Владимир Дергачев.

Ранее на него и на его бывшего заместителя Екатерину Винокурову составили четыре протокола, связанных с нарушением законодательства об иностранных агентах.

«Ни я, ни Екатерина не имеем отношения к нынешнему Brief и прекратили сотрудничество с ним сразу после признания иноагентом», — заявил Дергачев.

На экс-главреда телеграм-канала Brief и его зама составили 4 протокола
Политика
Владимир Дергачев (внесён в реестр иноагентов)

Поэтому, по его словам, в настоящий момент они с Винокуровой не могут обеспечить соблюдение телеграм-каналом требований законодательства, регулирующего деятельность иноагентов.

«Мы рассчитываем, что к нашим аргументам прислушаются и не станут привлекать к ответственности за действия третьих лиц, на которых мы не можем повлиять», — отметил Дергачев.

Дергачев стал главным редактором проекта в июне этого года, ранее он работал в RTVI, Русской службе Би-би-си, РБК, «Газете.Ru», «Известиях». Винокурова сотрудничала с каналом с 2023 года, до этого — с «Газетой.Ru», Znak.com, RT, изданием «Ярновости» (также признано иноагентом).

Brief внесли в реестр иноагентов 16 августа. Минюст заявил, что канал распространял материалы других иноагентов, а также недостоверные данные о политике и решениях российских властей. 20 августа Дергачев и Винокурова покинули редакцию Brief, которая объявила о самороспуске из-за «невозможности дальнейшего сотрудничества в текущих условиях».

После внесения в реестр иноагентов канал сменил название на «ЕЖ/дневник» и не использовал маркировку, которая по закону обязательна для иноагентов. Позднее Минюст внес канал в реестр и под новым названием.

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Теги
иноагенты реестр иностранных агентов Telegram главред
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