Экс-главред Brief заявил, что больше не имеет влияния на телеграм-канал
Бывшее руководство телеграм-канала Brief, который в августе внесли в реестр иноагентов, в настоящий момент не может повлиять на его контент, сообщил РБК бывший главный редактор канала Владимир Дергачев.
Ранее на него и на его бывшего заместителя Екатерину Винокурову составили четыре протокола, связанных с нарушением законодательства об иностранных агентах.
«Ни я, ни Екатерина не имеем отношения к нынешнему Brief и прекратили сотрудничество с ним сразу после признания иноагентом», — заявил Дергачев.
Поэтому, по его словам, в настоящий момент они с Винокуровой не могут обеспечить соблюдение телеграм-каналом требований законодательства, регулирующего деятельность иноагентов.
«Мы рассчитываем, что к нашим аргументам прислушаются и не станут привлекать к ответственности за действия третьих лиц, на которых мы не можем повлиять», — отметил Дергачев.
Дергачев стал главным редактором проекта в июне этого года, ранее он работал в RTVI, Русской службе Би-би-си, РБК, «Газете.Ru», «Известиях». Винокурова сотрудничала с каналом с 2023 года, до этого — с «Газетой.Ru», Znak.com, RT, изданием «Ярновости» (также признано иноагентом).
Brief внесли в реестр иноагентов 16 августа. Минюст заявил, что канал распространял материалы других иноагентов, а также недостоверные данные о политике и решениях российских властей. 20 августа Дергачев и Винокурова покинули редакцию Brief, которая объявила о самороспуске из-за «невозможности дальнейшего сотрудничества в текущих условиях».
После внесения в реестр иноагентов канал сменил название на «ЕЖ/дневник» и не использовал маркировку, которая по закону обязательна для иноагентов. Позднее Минюст внес канал в реестр и под новым названием.
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