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Политика ,  
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На экс-главреда Telegram-канала Brief и его зама составили 4 протокола

Канал внесли в реестр иноагентов 16 августа, после чего он объявил о самороспуске. Протоколы на Владимира Дергачева и Екатерину Винокурову связаны с нарушением законодательства об иностранных агентах
Таганский районный суд города Москвы
Таганский районный суд города Москвы (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

На бывшего главного редактора Telegram-канала Brief (внесен в реестр иноагентов) Владимира Дергачева, а также на его бывшего заместителя Екатерину Винокурову составили четыре протокола. Они связаны с нарушением законодательства об иностранных агентах. Это следует из базы данных Таганского районного суда Москвы.

В базе данных в отношении Дергачева числятся два производства — оба по ст. 19.34 ч. 5 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента). По этой статье может грозить штраф до 30 тыс. руб. Также два протокола заведены на Екатерину Винокурову по той же статье.

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Дергачев стал главным редактором проекта в июне этого года, ранее он работал в RTVI, Русской службе Би-би-си, РБК, «Газете.Ru», «Известиях». Винокурова сотрудничала с каналом с 2023 года, до этого — с «Газетой.ру», Znak.com, RT, изданием «Ярновости» (также признано иноагентом).

Канал внесли в реестр иноагентов 16 августа. Минюст заявил, что каналы распространяли материалы других иноагентов, а также недостоверные данные о политике и решениях российских властей. 20 августа Дергачев и Винокурова покинули редакцию канала. Объединенная редакция Brief объявила о самороспуске из-за «невозможности дальнейшего сотрудничества в текущих условиях».

После внесения в реестр иноагентов Brief сменил название, канал не использует маркировку, которую по закону должны ставить иноагенты. В Роскомнадзоре предупредили, что смена названия не освобождает от этого требования.

Позднее Минюст внес в реестр иноагентов телеграм-каналы «ЕЖ/дневник» (прежнее название — BRIEF), ЕЖ/главное» («BRIEF Важное»).

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