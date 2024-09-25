На экс-главреда Telegram-канала Brief и его зама составили 4 протокола

Канал внесли в реестр иноагентов 16 августа, после чего он объявил о самороспуске. Протоколы на Владимира Дергачева и Екатерину Винокурову связаны с нарушением законодательства об иностранных агентах

Таганский районный суд города Москвы (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

На бывшего главного редактора Telegram-канала Brief (внесен в реестр иноагентов) Владимира Дергачева, а также на его бывшего заместителя Екатерину Винокурову составили четыре протокола. Они связаны с нарушением законодательства об иностранных агентах. Это следует из базы данных Таганского районного суда Москвы.

В базе данных в отношении Дергачева числятся два производства — оба по ст. 19.34 ч. 5 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента). По этой статье может грозить штраф до 30 тыс. руб. Также два протокола заведены на Екатерину Винокурову по той же статье.

Дергачев стал главным редактором проекта в июне этого года, ранее он работал в RTVI, Русской службе Би-би-си, РБК, «Газете.Ru», «Известиях». Винокурова сотрудничала с каналом с 2023 года, до этого — с «Газетой.ру», Znak.com, RT, изданием «Ярновости» (также признано иноагентом).

Канал внесли в реестр иноагентов 16 августа. Минюст заявил, что каналы распространяли материалы других иноагентов, а также недостоверные данные о политике и решениях российских властей. 20 августа Дергачев и Винокурова покинули редакцию канала. Объединенная редакция Brief объявила о самороспуске из-за «невозможности дальнейшего сотрудничества в текущих условиях».

После внесения в реестр иноагентов Brief сменил название, канал не использует маркировку, которую по закону должны ставить иноагенты. В Роскомнадзоре предупредили, что смена названия не освобождает от этого требования.

Позднее Минюст внес в реестр иноагентов телеграм-каналы «ЕЖ/дневник» (прежнее название — BRIEF), ЕЖ/главное» («BRIEF Важное»).