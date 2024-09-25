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Политика ,  
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Администрация Байдена отозвала приглашение премьера Грузии на прием

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Администрация действующего президента США Джо Байдена отменила приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на прием к главе государства, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Его слова приводит телекомпания «Мтавари Архи».

«Он сам (президент США Джо Байден. — РБК) отправил приглашение, но на следующий день его отозвали», — сказал Папуашвили. По его словам, такое поведение является «легкомысленным» и оскорбляет американский народ.

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Шалва Папуашвили

Спикер парламента выразил сожаление, что Грузия не смогла должным образом поделиться с США своим гостеприимством.

До этого телеканал сообщил, что администрация американского президента отказалась от всех встреч с делегацией из Грузии. Как писал «Мтавари Архи», высокопоставленный чиновник администрации США объяснил это решение «антидемократическим поведением правительства Грузии», в частности принятием закона об иноагентах.

В мае парламент Грузии принял закон об иноагентах. Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы». Он вызвал протесты в стране и испортил отношения Тбилиси с западными странами. Так, ЕС приостановил процесс приема Грузии и частично заморозил финансовую помощь республике, а также пригрозил стране отменой безвиза из-за «упадка демократии».

США ввели против Грузии санкции. Под них попали члены партии «Грузинская мечта», депутаты парламента и силовики.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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