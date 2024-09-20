ЕС пригрозил Грузии отменой безвиза из-за «упадка демократии»

Отношения Грузии со странами Запада испортились из-за принятия в стране закона об иноагентах. В ЕС закон назвали «недемократичным» и пригрозили приостановить безвизовый режим с Грузией

Виды Тбилиси (Фото: Александр Лыскин / Global Look Press)

Евросоюз может отменить безвизовый режим с Грузией в связи с «упадком демократии» в стране, заявил Politico представитель Еврокомиссии (ЕК).

«Рассматриваются все варианты, если правящая партия «Грузинская мечта» продолжит следовать авторитарной траектории, включая потенциальную временную приостановку схемы либерализации визового режима», — сказал он.

Ранее сегодня с таким же предупреждением выступил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. «Евросоюз на высшем уровне президентов и премьер-министров выразил озабоченность из-за траекторий развивающихся в Грузии событий. Вместо реформ, которые приблизят Грузию к Евросоюзу, к сожалению, в последние месяцы было несколько событий, увеличивающих дистанцию между Грузией и ЕС. Мы обсуждали это внутри [союза], наши члены обсуждали это, и мы ясно сказали уже несколько месяцев назад, что на столе все варианты, включая временную приостановку безвизового режима с Грузией», — отметил дипломат.

По его словам, ЕС продолжит наблюдать за ситуацией в стране, в том числе за проведением парламентских выборов 26 октября. Если выборы не будут демократичными и справедливыми, как заявил Герчинский, ЕС придется прибегнуть к санкциям. Он также привел в пример Белоруссию, в отношении которой после президентских выборов 2020 года были введены санкции.

Граждане Грузии пользуются правом на безвизовые поездки в государства Шенгенского соглашения с весны 2017 года. О том, что межгосударственное соглашение может быть отменено, еще в мае писала Financial Times со ссылкой на источники. Помимо отмены самого режима предлагаемые ЕС меры включают в себя «точечные санкции» и заморозку средств из фондов ЕС.

Отношения Тбилиси с западными странами испортились из-за закона об иноагентах. Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы». Ими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа. Принятие закона вызвало массовые протесты в стране. Критики законопроекта называли его «российским». В правящей «Грузинской мечте» сравнивали законопроект с аналогичным американским законом.

Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, заявлял о несоответствии этой инициативы европейским нормам и ценностям. В июле ЕС приостановил процесс приема Грузии и частично заморозил финансовую помощь республике. США на фоне принятия законопроекта ввели против Грузии санкции, под которые попали в том числе сотрудники местных правоохранительных органов. Их, а также членов партии «Грузинская мечта» в США посчитали ответственными за силовой разгон мирных протестующих.