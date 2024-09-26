Посол в ФРГ назвал развлечением версию о подрыве Nord Stream ныряльщиками

Распространяемая СМИ версия о причастности ко взрывам на «Северных потоках» украинских водолазов, «скорее, может развлечь, чем убедить в правдивости», заявил в интервью РБК посол России в Берлине Сергей Нечаев

Место утечки на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, 28 сентября 2022 года (Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press)

Цель распространяемых в СМИ сообщений о причастности ко взрывам «Северных потоков» группы украинских водолазов — отвлечь внимание от подлинных причин диверсии, заявил в интервью РБК посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Согласно распространяемой [в СМИ] версии, некая бригада ныряльщиков на какой-то шхуне заложила колоссальное количество взрывчатки на значительной глубине и полностью взорвала газопровод. В эту версию верится с трудом. Она, скорее, может развлечь, чем убедить в правдивости», — сказал он.

По словам дипломата, российская сторона так и не получила от Берлина никакой информации о ходе расследования, которое продолжается уже более двух лет. «Уже все согласны с тем, что это беспрецедентный теракт против критической международной энергетической инфраструктуры. Случай сам по себе уникальный. Однако в течение почти двух лет расследования мы ничего существенного не узнали. Те бумаги, которые поступают (от немецкой стороны. — РБК), не проливают свет ни на что: не видно ни хода следствия, ни подозреваемых, ни каких-то обстоятельств», — подчеркнул Нечаев.

Он добавил, что российская сторона продолжает настаивать на том, чтобы Берлин предъявил хотя бы промежуточные результаты расследования. «Мы надеемся, что когда-нибудь мы этот ответ получим. По крайней мере, мы не намерены останавливаться на том, на чем нас пока пытаются остановить», — заключил Нечаев.