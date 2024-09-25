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Песков не согласился, что в России выходят только запрещающие законы

Песков: в России издают не только запрещающие законы
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Нельзя допускать расплывчатых формулировок в запрещающих законах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о законопроекте, запрещающем пропаганду чайлдфри, передает корреспондент РБК.

«Что касается запретов, там важна четкость формулировок. Главное — не допускать потом злоупотреблений с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идет об ответственности за те или иные деяния», — сказал Песков. По его словам, в России выходят не только запрещающие законы, но и «очень много других законопроектов и так далее, которые именно регулируют, именно упрощают какие-то процедуры, делают их более удобными для пользователей».

Так он ответил на вопрос о том, нет ли в Кремле ощущения, что россиянам слишком много запрещают на фоне подготовки новых запрещающих законопроектов, в том числе касательно пропаганды бездетности.

Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В Госдуме уже начали рассматривать закон, запрещающий пропаганду движения чайлдфри, сообщал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В качестве наказания также предусмотрены штрафы: от 400 тыс. руб. для физических лиц, до 5 млн руб. для юридических лиц.

Ранее 20 сентября Песков заявил, что у Кремля пока нет позиции по вопросу о запрете движения чайлдфри (отказ от рождения детей) в России, но все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезнуть.

23 сентября в правительстве проект концептуально поддержали, но попросили уточнить понятие «отказ от деторождения». Это необходимо для того, чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда отказ от деторождения происходит по религиозным соображениям или когда это вынужденный отказ по медицинским причинам или в случае изнасилования.

Президент Владимир Путин называл крайне сложной ситуацию с демографией, которая приобрела «системообразующий экономический характер».

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Дмитрий Песков чайлдфри Госдума законопроект
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