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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС сообщил о блокировке двух ключевых путей снабжения ВСУ в Угледаре

ТАСС: силовики заблокировали два ключевых пути снабжения ВСУ в Угледаре
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Российские военные заблокировали две ключевые дороги снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Обе дороги снабжения противника, который находится в Угледаре, оказались перерезаны», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что при попытке преодолеть грунтовые дороги украинские военные столкнутся с минными заграждениями.

Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка.

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26 августа Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» из Сахалина продвинулись на южнодонецком направлении в сторону Константиновки на угледарском участке. Как уточнили в ведомстве, задача штурмовиков — отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.

По словам заместителя командира штурмовой роты с позывным Юмайхо, у группировки «несколько слоев обороны», поэтому ВСУ не смогут «выдавить» российские войска с занятых территорий.

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