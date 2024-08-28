ТАСС сообщил о блокировке двух ключевых путей снабжения ВСУ в Угледаре
Российские военные заблокировали две ключевые дороги снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
«Обе дороги снабжения противника, который находится в Угледаре, оказались перерезаны», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что при попытке преодолеть грунтовые дороги украинские военные столкнутся с минными заграждениями.
Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка.
26 августа Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» из Сахалина продвинулись на южнодонецком направлении в сторону Константиновки на угледарском участке. Как уточнили в ведомстве, задача штурмовиков — отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.
По словам заместителя командира штурмовой роты с позывным Юмайхо, у группировки «несколько слоев обороны», поэтому ВСУ не смогут «выдавить» российские войска с занятых территорий.
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