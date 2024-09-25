Небензя заявил, что Зеленский пытается убедить Запад «поднять ставки»

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский старается убедить Запад «поднять ставки» в конфликте с Россией.

«И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей, став таким образом прямым участником конфликта с ядерной державой», — сказал он во время заседания Совета Безопасности ООН (цитата по «РИА Новости»). По мнению дипломата, Украин готова «столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны».

Небензя также счел, что для прекращения боевых действий на Украине нужно «как можно быстрее принять реалистичные параметры долгосрочного регулирования украинского кризиса, а не скатываться все время к каким-то нереалистичным ультиматумам, планам победы и тому подобное».

Во время своего выступления в Совбезе ООН Зеленский заявил, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». Он выразил уверенность, что предложенная им «формула мира» — единственный возможный путь к завершению конфликта.

Власти России считают неприемлемыми переговоры на основе этой формулы, которая, в частности, включает вывод российских войск за границы 1991 года.

Российский президент Владимир Путин представил также условия России: признание суверенитета над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, которые вошли в состав страны по итогам референдума, вывод оттуда украинских войск и закрепленном отказе Украины от вступления в НАТО. Российские власти исключали начало переговоров до того, как из Курской области будут вытеснены украинские военные.

Киев отказывается от переговоров на российских условиях и считает их ультиматумом. Эти требования также раскритиковали и страны Запада, экс-президент США Дональд Трамп назвал их неприемлемыми.