 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Небензя заявил, что Зеленский пытается убедить Запад «поднять ставки»

Небензя: Украина готова столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны
Сюжет
Военная операция на Украине

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский старается убедить Запад «поднять ставки» в конфликте с Россией.

«И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей, став таким образом прямым участником конфликта с ядерной державой», — сказал он во время заседания Совета Безопасности ООН (цитата по «РИА Новости»). По мнению дипломата, Украин готова «столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны».

Небензя также счел, что для прекращения боевых действий на Украине нужно «как можно быстрее принять реалистичные параметры долгосрочного регулирования украинского кризиса, а не скатываться все время к каким-то нереалистичным ультиматумам, планам победы и тому подобное».

Вучич наградил Небензю орденом за поддержку Сербии в ООН
Политика
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Во время своего выступления в Совбезе ООН Зеленский заявил, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». Он выразил уверенность, что предложенная им «формула мира» — единственный возможный путь к завершению конфликта.

Власти России считают неприемлемыми переговоры на основе этой формулы, которая, в частности, включает вывод российских войск за границы 1991 года.

Российский президент Владимир Путин представил также условия России: признание суверенитета над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, которые вошли в состав страны по итогам референдума, вывод оттуда украинских войск и закрепленном отказе Украины от вступления в НАТО. Российские власти исключали начало переговоров до того, как из Курской области будут вытеснены украинские военные.

Киев отказывается от переговоров на российских условиях и считает их ультиматумом. Эти требования также раскритиковали и страны Запада, экс-президент США Дональд Трамп назвал их неприемлемыми.

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне

Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

В России доля потребителей водки выросла до 42% за год

Израиль начал военную операцию в Ливане

Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию

Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни

Турция сократила закупку российской нефти вдвое

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Зеленский Василий Небензя Запад Совбез ООН
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Вучич наградил Небензю орденом за поддержку Сербии в ООН
Политика
Зеленский в ООН выступил против переговоров с Россией для урегулирования
Политика
Зеленский заявил, что пока не получил разрешения на удары вглубь России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 103,41 (+0,19) Инвестиции, 24 сен, 17:43 Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 92,86 (-0,06) Инвестиции, 24 сен, 17:43
Байден обсудит поддержку Украины с Макроном, Стармером и ШольцемПолитика, 02:44
Число жертв на юге Ливана в результате атак Израиля возросло до 569Политика, 02:43
Лавров счел победу России единственным способом вести диалог с ЗападомПолитика, 02:12
В России выявили первые случаи заражения новым вариантом COVIDОбщество, 01:59
Небензя заявил, что Зеленский пытается убедить Запад «поднять ставки»Политика, 01:42
Кремль оценил вероятность саммита «пятерки» членов СБ ООНПолитика, 01:19
Байден на ГА ООН упомянул Путина всего один разПолитика, 01:11
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Зеленский в ООН выступил против переговоров с Россией для урегулированияПолитика, 00:46
Вучич заявил, что мир находится на грани «ядерной катастрофы»Политика, 00:45
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля над ТартусомПолитика, 00:14
Трамп вновь заявил, что Россия победила Наполеона и ГитлераПолитика, 00:10
Стоимость короткой аренды жилья в Москве приблизилась к ₽5 тыс. в суткиНедвижимость, 00:00
Поток россиян в Турцию летом достиг рекорда после пандемииБизнес, 00:00
Решение по спору «Силовых машин» против PetroVietnam признали в РоссииЭкономика, 00:00