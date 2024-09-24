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Политика ,  
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Вучич наградил Небензю орденом за поддержку Сербии в ООН

Президент Сербии Александр Вучич на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН наградил российского представителя при всемирной организации Василия Небензю Орденом Сербского знамени первой степени. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

«Хочу еще раз вас поблагодарить за дружеские отношения, которые развиваем, за помощь, которую вы нам оказали здесь в Нью-Йорке в ходе обсуждения резолюции «о геноциде в Сребренице». Надеюсь, что сможем дополнительно укрепить сотрудничество между нашими народами и странами до уровня, которым будем удовлетворены», — написал Вучич.

Он назвал проделанную работу тяжелой и заверил, что от Сербии «можно ожидать того же». В заключение Вучич пожелал Небензе успехов и благополучия, отметив, что для него «это была огромная честь».

Орден Сербского знамени (он же — Орден Сербского флага) — это государственная награда Сербии, которая вручается за особые заслуги в развитии и укреплении мирного сотрудничества и дружественных отношений между Сербией и другими странами.

Орден был учрежден в 2009 году. Он имеет три степени, старшей считается первая.

Церемония прошла в постпредстве Сербии при ООН. Такие же ордена второй степени вручили зампостпредам России при ООН Марии Заболоцкой и Анне Евстигнеевой.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Александр Вучич Сербия ООН Василий Небензя орден награда
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