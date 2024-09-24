МИД призвал Альянс цивилизаций запретить Киеву преследовать верующих

Сергей Вершинин (Фото: David Dee Delgado / Reuters)

Москва просит Альянс цивилизаций ООН воздействовать на Киев, чтобы на Украине прекратили преследовать православных верующих. Об этом замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил на встрече с высоким представителем генсекретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Моратиносом на полях очередной сессии Генассамблеи ООН.

По информации министерства, собеседники обсудили продвижение межкультурного и межрелигиозного диалога. В частности, отмечено «усиление разделительных линий между различными народами и странами, а также рост неприязни на основе этнической и религиозной принадлежности».

«С российской стороны был сделан отдельный акцент на проблематике непрекращающихся гонений на каноническую православную церковь на Украине», — добавили в МИДе, в связи с чем представителю генсека ООН адресовали настоятельный призыв оказать воздействие на Киев с тем, чтобы преследование православных верующих прекратилось.

В конце августа 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций».

Целью закона является запрет деятельности на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, связанных с ней. Закон вступает в силу через 30 дней после опубликования.

Папа римский Франциск в связи с этой ситуацией заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена.

РПЦ отметила, что реализация решения «приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих». В российском МИДе тогда заявили об «очередном витке гонений» на Украинскую православную церковь.