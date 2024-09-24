МИД призвал Альянс цивилизаций запретить Киеву преследовать верующих
Москва просит Альянс цивилизаций ООН воздействовать на Киев, чтобы на Украине прекратили преследовать православных верующих. Об этом замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил на встрече с высоким представителем генсекретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Моратиносом на полях очередной сессии Генассамблеи ООН.
По информации министерства, собеседники обсудили продвижение межкультурного и межрелигиозного диалога. В частности, отмечено «усиление разделительных линий между различными народами и странами, а также рост неприязни на основе этнической и религиозной принадлежности».
«С российской стороны был сделан отдельный акцент на проблематике непрекращающихся гонений на каноническую православную церковь на Украине», — добавили в МИДе, в связи с чем представителю генсека ООН адресовали настоятельный призыв оказать воздействие на Киев с тем, чтобы преследование православных верующих прекратилось.
В конце августа 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций».
Целью закона является запрет деятельности на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, связанных с ней. Закон вступает в силу через 30 дней после опубликования.
Папа римский Франциск в связи с этой ситуацией заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена.
РПЦ отметила, что реализация решения «приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих». В российском МИДе тогда заявили об «очередном витке гонений» на Украинскую православную церковь.
Альянс цивилизаций — ведущая платформа ООН для межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества. Она создана в 2005 году по инициативе бывшего генсека ООН Кофи Аннана и объединяет правительства, законодателей, местные органы власти, организации гражданского общества, СМИ и всех тех, кто стремится содействовать взаимопониманию между различными сообществами. Цель альянса — активизация международных действий против экстремизма посредством налаживания межнационального, межкультурного и межрелигиозного диалога и взаимодействия.
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