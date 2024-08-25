 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Папа римский выступил против запрета Украинской православной церкви

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Alessia Giuliani / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Папа римский Франциск в связи с ситуацией с Украинской православной церковью (УПЦ) заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена.

«Думая о недавно принятых нормах законодательства в Украине, я испытываю страх за свободу молящихся<...> Вы не совершаете зло, потому что вы молитесь<...> И тогда пусть молятся те, кто хочет молиться в том, что он считает своей Церковью. Пожалуйста, не упраздняйте прямо или косвенно ни одну христианскую церковь», — сказал он.

Патриарх Кирилл призвал религиозных лидеров защитить прихожан УПЦ
Политика
Патриарх Кирилл

Речь идет о законе «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», который подписал президент Украины Владимир Зеленский накануне.

Целью закона является запрет деятельности на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, связанных с ней. Закон вступает в силу через 30 дней после опубликования.

Депутат Верховной Рады Вячеслав Вятрович пояснял, что религиозная организация может быть запрещена судом только в случае, если были обнаружены признаки связи этой организации с РПЦ и в течение полугода она не приняла мер по их устранению.

РПЦ отметила, что реализация решения «приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих». В российском МИДе заявили об «очередном витке гонений» на УПЦ.

Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами

Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Папа Римский Украинская православная церковь запрет
Материалы по теме
Кадыров посчитал запрет УПЦ властями Украины маразмом
Политика
Патриарх Кирилл призвал религиозных лидеров защитить прихожан УПЦ
Политика
Зеленский подписал позволяющий запретить УПЦ закон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Маск объяснил, в чем разница между Дуровым и ЦукербергомТехнологии и медиа, 16:04
Лидер «Коррозии металла» вновь решил выдвинуться на пост мэра ХимокПолитика, 15:52
Российского каноиста второй раз за день лишили золота чемпионата мираСпорт, 15:46
Кадыров рассказал об эвакуации «Ахматом» срочников в Курской областиПолитика, 15:43
Папа римский выступил против запрета Украинской православной церквиПолитика, 15:39
Reuters сообщил о ранении своих журналистов в Краматорске при удареПолитика, 15:19
Футболист «Зенита» объяснил поцелуй в лоб от тренера «Спартака»Спорт, 15:09
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Клименко назвал задержание Дурова знаковым шагом к «новому интернету»Технологии и медиа, 14:55
Мейвезер превзошел внука бывшего босса мафии в бою-реваншеСпорт, 14:41
Путин выслушал предложения боевых командиров по ситуации в приграничьеПолитика, 14:31
Отец Дурова сообщил, что случайно узнал о задержании сынаПолитика, 14:18
AFP рассказало о планах Дурова в ПарижеПолитика, 14:17
Китай попросил США перестать очернять его за позицию по УкраинеПолитика, 14:04
Умер главный конструктор «Искандера-М» Олег МамалыгаОбщество, 13:52