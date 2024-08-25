Папа римский выступил против запрета Украинской православной церкви

Папа римский Франциск (Фото: Alessia Giuliani / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Папа римский Франциск в связи с ситуацией с Украинской православной церковью (УПЦ) заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена.

«Думая о недавно принятых нормах законодательства в Украине, я испытываю страх за свободу молящихся<...> Вы не совершаете зло, потому что вы молитесь<...> И тогда пусть молятся те, кто хочет молиться в том, что он считает своей Церковью. Пожалуйста, не упраздняйте прямо или косвенно ни одну христианскую церковь», — сказал он.

Речь идет о законе «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», который подписал президент Украины Владимир Зеленский накануне.

Целью закона является запрет деятельности на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, связанных с ней. Закон вступает в силу через 30 дней после опубликования.

Депутат Верховной Рады Вячеслав Вятрович пояснял, что религиозная организация может быть запрещена судом только в случае, если были обнаружены признаки связи этой организации с РПЦ и в течение полугода она не приняла мер по их устранению.

РПЦ отметила, что реализация решения «приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих». В российском МИДе заявили об «очередном витке гонений» на УПЦ.