Папа римский выступил против запрета Украинской православной церкви
Папа римский Франциск в связи с ситуацией с Украинской православной церковью (УПЦ) заявил, что ни одна христианская церковь не должна быть запрещена.
«Думая о недавно принятых нормах законодательства в Украине, я испытываю страх за свободу молящихся<...> Вы не совершаете зло, потому что вы молитесь<...> И тогда пусть молятся те, кто хочет молиться в том, что он считает своей Церковью. Пожалуйста, не упраздняйте прямо или косвенно ни одну христианскую церковь», — сказал он.
Речь идет о законе «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», который подписал президент Украины Владимир Зеленский накануне.
Целью закона является запрет деятельности на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, связанных с ней. Закон вступает в силу через 30 дней после опубликования.
Депутат Верховной Рады Вячеслав Вятрович пояснял, что религиозная организация может быть запрещена судом только в случае, если были обнаружены признаки связи этой организации с РПЦ и в течение полугода она не приняла мер по их устранению.
РПЦ отметила, что реализация решения «приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих». В российском МИДе заявили об «очередном витке гонений» на УПЦ.
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