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Антонов напомнил «Саммиту за демократию» о гонениях против УПЦ на Украине

Участники организованного США «Саммита за демократию» не отреагировали на притеснения, которые испытывает  Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) на Украине, а это противоречит декларируемым целям форума, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано в Telegram посольства России в США.

«Репрессии в отношении Украинской православной церкви являются грубым нарушением гарантированных универсальными международными юридическими документами религиозных прав и свобод, а также вопиющей пример дискриминации верующих, — заявил Антонов.

По его словам, на Украине происходит «травля монахов» как раз во время проведения форума.

«Разве здесь не знают, что на Украине уже давно выдавливаются священнослужители, проводятся унизительные обыски в храмах, захватываются соборы, притесняются верующие, которым грозят физической расправой и лишением гражданства», — считает Антонов.

«Американцам должны найти в себе мужество и перейти от морализаторства на «Саммите за демократию» к осмысленным шагам для прекращения богохульства и гонений на православных», — подытожил он.

Теги
УПЦ Анатолий Антонов США
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