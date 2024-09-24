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Общество ,  
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Отец погибших от отравления детей впервые ответил на вопрос журналистов

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Отец четырех детей, погибших в результате отравления в Красноярском крае, рассказал телеканалу «360» о своем состоянии.

«Нормально [себя чувствую]. Мне пока нельзя разговаривать», — сказал он. Как отмечает телеканал, мужчина говорил с трудом.

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Фото:krksledkom / Telegram

Ранее следователи допросили его супругу. По ее словам, за несколько дней до отравления она купила в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени и приправу. На следующий день она сварила пельмени и приготовила курицу с картошкой, и все члены семьи поели. Женщина заверила, что не добавляла в еду «посторонних веществ», но при обысках на кухне нашли пакет с неизвестным порошком, в доме — следы веществ для борьбы с насекомыми.

Семья из шести человек 21 сентября обратилась к врачам с признаками отравления. За несколько дней в больнице умерли четверо детей. Их родители пришли в сознание 23 сентября, они остаются под наблюдением врачей. На следующий день медики оценили их состояние как удовлетворительное.

Следователи продолжают отрабатывать версию отравления семьи в Красноярском крае продуктами питания, несмотря на найденные следы инсектицидного средства.

Прокуратура рассматривала несколько версий произошедшего: отравление продуктами из местного магазина, попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества и отравление продуктами собственного хозяйства.

Основная версия произошедшего, отметили в прокуратуре, — отравление аэрозольным препаратом от насекомых, которым дом обработали накануне.

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Теги
Красноярский край отравление Следственный комитет прокуратура
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