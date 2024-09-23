В кухонных шкафах семьи с погибшими детьми нашли неизвестный порошок

В шкафах на кухне в доме семьи в Красноярском крае, где четверо детей умерли в результате отравления, нашли неизвестный порошок в немаркированном пакете, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию прокуратуры региона.

«Сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки. Находилось в шкафах на кухне», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что пока не удалось установить, какой вещество было в пакете.

На допросе женщина рассказала, что купила в местном магазине курицу, пельмени и приправу, сообщил СК. Утром она сварила пельмени, которыми позавтракала вся семья, днем — дели сварили пельмени сами. Вечером супруги ели курицу, а дети пельмени, добавила женщина. Пострадавшая заверила, что не добавляла в блюда «посторонних веществ».

Материал дополняется