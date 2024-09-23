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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о срыве двух попыток прорыва ВСУ в курский Новый Путь

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные отразили две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через российскую границу в Курской области, сообщило Минобороны.

Попытки прорыва произошли в направлении населенного пункта Новый Путь, говорится в ежедневной сводке. О предотвращении прорыва украинских сил в этом направлении ведомство сообщало неоднократно, в том числе накануне.

Потери украинской стороны Минобороны оценило в 30 человек ранеными и убитыми. Кроме того, ВСУ потеряли танк, две боевые машины пехоты, одну боевую бронированную машину и два автомобиля.

Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ зайти вглубь Курской области
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны ежедневно отчитывается об отражении атак ВСУ в регионе и потерях с украинской стороны.

К 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов, сообщал Смирнов. В этих населенных пунктах, по его словам, проживают порядка 2 тыс. человек, «о судьбе которых мы не знаем». Минобороны спустя месяц доложило об освобождении 12 поселений.

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Минобороны ВСУ граница потери Курская область
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