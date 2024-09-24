Россия составила список попавших в плен ВСУ жителей Курской области

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В России подготовили поименный список мирных жителей Курской области, которых удерживают в плену украинские военные, и передали его правоохранительным органам, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник.

«Поименный список есть. <...> Этот список передан в правоохранительные органы и в том числе (уполномоченному по правам человека. — РБК) Татьяне Москальковой», — сказал Мирошник (цитата по «РИА Новости»).

По словам депутата, список, составленный по данным родственников, может стать рычагом давления на Киев, поскольку это «прямое доказательство нарушения международного гуманитарного права».

Накануне Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают в одном из социальных учреждений Суджи от 70 до 120 мирных жителей.

Он добавил, что в настоящее время известно о 266 раненых и 56 убитых мирных гражданах с момента вторжения ВСУ в Курскую область. Однако, по словам Мирошника, это «малая часть», которая «достоверно известна».

Ранее в МИДе сообщили, что украинские военные создают подобие концлагерей, куда помещают жителей курского приграничья, которые не покинули территорию региона.

ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует удерживать захваченные территории в течение неопределенного времени. По его словам, это часть «плана победы», который он собирается представить партнерам.

Президент России Владимир Путин отметил, что выбить ВСУ из Курской области — священный долг Вооруженных сил страны. По его словам, цель ВСУ была в том, чтобы заставить «нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска» и остановить наступление российских военных на ключевых направлениях, в основном в Донбассе. Но у противника ничего не получилось, подчеркнул глава государства.