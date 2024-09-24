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Военная операция на Украине ,  
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Россия составила список попавших в плен ВСУ жителей Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В России подготовили поименный список мирных жителей Курской области, которых удерживают в плену украинские военные, и передали его правоохранительным органам, заявил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник.

«Поименный список есть. <...> Этот список передан в правоохранительные органы и в том числе (уполномоченному по правам человека. — РБК) Татьяне Москальковой», — сказал Мирошник (цитата по «РИА Новости»).

По словам депутата, список, составленный по данным родственников, может стать рычагом давления на Киев, поскольку это «прямое доказательство нарушения международного гуманитарного права».

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Накануне Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают в одном из социальных учреждений Суджи от 70 до 120 мирных жителей.

Он добавил, что в настоящее время известно о 266 раненых и 56 убитых мирных гражданах с момента вторжения ВСУ в Курскую область. Однако, по словам Мирошника, это «малая часть», которая «достоверно известна».

Ранее в МИДе сообщили, что украинские военные создают подобие концлагерей, куда помещают жителей курского приграничья, которые не покинули территорию региона.

ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует удерживать захваченные территории в течение неопределенного времени. По его словам, это часть «плана победы», который он собирается представить партнерам.

Президент России Владимир Путин отметил, что выбить ВСУ из Курской области — священный долг Вооруженных сил страны. По его словам, цель ВСУ была в том, чтобы заставить «нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска» и остановить наступление российских военных на ключевых направлениях, в основном в Донбассе. Но у противника ничего не получилось, подчеркнул глава государства.

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