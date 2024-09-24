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Политика ,  
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Суд арестовал омских школьников, которые подожгли вертолет

Подростков, которые проникли на авиабазу и бросили «коктейль Молотова» в вертолет Ми-8, арестовали на два месяца. Следствие обвиняет их в совершении теракта. За поджог вертолета несовершеннолетние надеялись получить $20 тыс.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Суд в Омске арестовал двух подростков, которые подожгли вертолет на одной из площадок в области, сообщила пресс-служба судебной системы Омской области в телеграм-канале.

Двух 16-летних жителей Омска обвиняют в совершении теракта — п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Суд отправил подростков под стражу на два месяца, до 21 ноября.

21 сентября школьники проникли на авиабазу и бросили в вертолет Ми-8 «коктейль Молотова». За это им обещали $20 тыс., однако деньги несовершеннолетние так и не получили, писал телеграм-канал Baza. Подростков задержали.

Двое школьников подожгли вертолет в Омской области
Общество

В середине сентября двое подростков попали в больницу после поджога Ми-8Т в аэропорту Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ). В пресс-службе авиакомпании «Ютэйр», которой принадлежал вертолет, рассказали, что поджог был совершен в ночь на 11 сентября, подозреваемых задержали. По данным телеграм-канала Baza, им обещали вознаграждение в 5 млн руб.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов тогда заявил, что поджегших вертолет «втянули в преступление», и добавил, что будет проводиться серьезная работа с собственником аэропорта. По его словам, ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни.

Суд арестовал омских школьников, которые подожгли вертолет
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Теги
Дарья Лебедева
поджог Омск уголовное дело обвинение в терроризме подростки
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Двое школьников подожгли вертолет в Омской области
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Глава ЯНАО заявил, что поджегших вертолет «втянули в преступление»
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Двое детей попали в больницу после поджога вертолета в Ноябрьске
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