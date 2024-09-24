Суд арестовал омских школьников, которые подожгли вертолет
Суд в Омске арестовал двух подростков, которые подожгли вертолет на одной из площадок в области, сообщила пресс-служба судебной системы Омской области в телеграм-канале.
Двух 16-летних жителей Омска обвиняют в совершении теракта — п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Суд отправил подростков под стражу на два месяца, до 21 ноября.
21 сентября школьники проникли на авиабазу и бросили в вертолет Ми-8 «коктейль Молотова». За это им обещали $20 тыс., однако деньги несовершеннолетние так и не получили, писал телеграм-канал Baza. Подростков задержали.
В середине сентября двое подростков попали в больницу после поджога Ми-8Т в аэропорту Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ). В пресс-службе авиакомпании «Ютэйр», которой принадлежал вертолет, рассказали, что поджог был совершен в ночь на 11 сентября, подозреваемых задержали. По данным телеграм-канала Baza, им обещали вознаграждение в 5 млн руб.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов тогда заявил, что поджегших вертолет «втянули в преступление», и добавил, что будет проводиться серьезная работа с собственником аэропорта. По его словам, ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни.
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