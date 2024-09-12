Глава Ямала заявил, что поджегших вертолет «втянули в преступление»

Школьников, которые подожгли вертолет МИ-8Т в аэропорту Ноябрьска, «втянули в совершение серьезного преступления» за денежное вознаграждение, заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании правительства, сообщила пресс-служба администрации ЯНАО. С этого вопроса глава региона начал заседание.

«Оценку с юридической точки зрения событию дадут силовые структуры. <...> Очевидно, что ими управляли извне, и теперь их судьбы могут сложиться совсем по-другому. Ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни и, тем не менее, такое информационное взаимодействие по легкому заработку привело к столь серьезным последствиям», — сказал губернатор.

Он добавил, что будет проводиться серьезная работа с собственником аэропорта, возникли вопросы по безопасности ключевых транспортных объектов. «Нужно сделать все необходимые выводы», — подчеркнул Артюхов.

Ранее в пресс-службе авиакомпании «Ютэйр» сообщили, что в ночь на 11 сентября неизвестные подожгли вертолет МИ-8Т, принадлежащий авиакомпании. Тогда в авиакомпании сообщили, что жертв, повреждений другого имущества и разрушений нет, злоумышленники задержаны.

По данным телеграм-канала Baza, вертолет подожгли двое школьников — 13-летний Тимур и 14-летний Саша, которые пробрались на охраняемую территорию через дырку в заборе. В настоящее время они находятся в больнице с ожогами. За «работу» им было обещано 5 млн руб.