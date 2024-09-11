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Политика ,  
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Двое детей попали в больницу после поджога вертолета в Ноябрьске

Фото: aviatorshina / Telegram
Фото: aviatorshina / Telegram

Двое детей доставлены в больницу с легкими ожогами после пожара на территории аэропорта Ноябрьска, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе правительства Ямала.

«Дети находятся под наблюдением врачей с ожогами легкой степени, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе авиакомпании «Ютэйр» ранее сообщили ТАСС, что в ночь на 11 сентября неизвестные подожгли вертолет МИ-8Т, принадлежащий авиакомпании. «Жертв, повреждений другого имущества и разрушений нет. Злоумышленники задержаны», — уточняли в пресс-службе.

По данным телеграм-канала Baza, вертолет подожгли двое школьников — 13-летний Тимур и 14-летний Саша, которые пробрались на охраняемую территорию через дырку в заборе. Именно они в настоящее время находятся в больнице с ожогами. «Задание поджечь вертолет парням пришло через Telegram. За «работу» им было обещано 5 млн руб.», — пишет телеграм-канал. Об этом же сообщает источник РЕН ТВ.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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