Алаудинов сообщил о выводе военных из окружения в Курской области

Российских военных, которые больше месяца находились в окружении на одном из участков в Курской области, где идут боевые действия, вывели, сообщил в своем телеграм-канале замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

До этого доступа к военнослужащим не было, подчеркнул он.

«Это очень важный логистический узел был, поэтому нам нельзя было его отдавать до тех пор, пока мы конкретно не закрепились уже на следующем участке. После этого мы этих ребят вывели», — рассказал Алаудинов в видеообращении.

По его словам, сейчас все военнослужащие находятся в госпитале, большую часть из них отправили на лечение в Москву и другие регионы.

Бои в Курской области идут с тех пор, как 6 августа на ее территорию прорвались украинские военные. Алаудинов находится в зоне военных действий, он периодически рассказывает о ходе боев на курском направлении.

Операция ВСУ в Курской области «дала некоторые результаты», заявил в свою очередь президент Украины Владимир Зеленский. При этом, успешные они или нет, судить пока рано, отметил он. В Кремле заверили, что российские военные вернут занятые ВСУ участки Курской области под свой контроль.