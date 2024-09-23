В доме отравившейся семьи нашли антибиотик для скота и пестициды

Video

В Красноярском крае из дома семьи, в которой четверо детей погибли из-за отравления, изъяли антибиотик для рогатого скота, который хранился в холодильнике, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Семья из шести человек обратилась в больницу с признаками отравления после ужина пельменями и курицей, которые, по их словам, они купили в местном магазине. Как показали записи с камер наблюдения, куриное мясо они могли приобрести не там.

Ранее прокуратура рассматривала две версии произошедшего — отравление продуктами из местного магазина, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества. Теперь к ним добавили третью версию — отравление продуктами собственного хозяйства.

В ведомстве рассказали, что у семьи был скот. «Заместитель прокурора края поручил назначить ветеринарную судебную экспертизу по имеющимся в хозяйстве животным и их корму», — говорится в публикации.

В доме семьи нашли «сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки», которое хранилось в кухонном шкафу. В холодильнике правоохранители обнаружили антибиотик для крупного рогатого скота, добавили в прокуратуре. Все вещества изъяли для экспертизы. «Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире», — отметили в ведомстве.