В доме отравившейся семьи нашли антибиотик для скота и пестициды
В Красноярском крае из дома семьи, в которой четверо детей погибли из-за отравления, изъяли антибиотик для рогатого скота, который хранился в холодильнике, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Семья из шести человек обратилась в больницу с признаками отравления после ужина пельменями и курицей, которые, по их словам, они купили в местном магазине. Как показали записи с камер наблюдения, куриное мясо они могли приобрести не там.
Ранее прокуратура рассматривала две версии произошедшего — отравление продуктами из местного магазина, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества. Теперь к ним добавили третью версию — отравление продуктами собственного хозяйства.
В ведомстве рассказали, что у семьи был скот. «Заместитель прокурора края поручил назначить ветеринарную судебную экспертизу по имеющимся в хозяйстве животным и их корму», — говорится в публикации.
В доме семьи нашли «сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки», которое хранилось в кухонном шкафу. В холодильнике правоохранители обнаружили антибиотик для крупного рогатого скота, добавили в прокуратуре. Все вещества изъяли для экспертизы. «Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире», — отметили в ведомстве.
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