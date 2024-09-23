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Общество ,  
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В доме отравившейся семьи нашли антибиотик для скота и пестициды

В доме отравившейся семьи нашли антибиотик для скота и пестициды
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В Красноярском крае из дома семьи, в которой четверо детей погибли из-за отравления, изъяли антибиотик для рогатого скота, который хранился в холодильнике, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Семья из шести человек обратилась в больницу с признаками отравления после ужина пельменями и курицей, которые, по их словам, они купили в местном магазине. Как показали записи с камер наблюдения, куриное мясо они могли приобрести не там.

Ранее прокуратура рассматривала две версии произошедшего — отравление продуктами из местного магазина, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества. Теперь к ним добавили третью версию — отравление продуктами собственного хозяйства.

В магазине нашли нарушения после гибели четверых детей от отравления
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Фото:Сергей Лантаухов / Global Look Press

В ведомстве рассказали, что у семьи был скот. «Заместитель прокурора края поручил назначить ветеринарную судебную экспертизу по имеющимся в хозяйстве животным и их корму», — говорится в публикации.

В доме семьи нашли «сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки», которое хранилось в кухонном шкафу. В холодильнике правоохранители обнаружили антибиотик для крупного рогатого скота, добавили в прокуратуре. Все вещества изъяли для экспертизы. «Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире», — отметили в ведомстве.

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Теги
Краснодарский край отравление антибиотики скот пестициды прокуратура
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