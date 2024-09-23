Видеозаписи не подтвердили покупку курицы в семью, где погибли дети

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Записи с камер видеонаблюдения не подтвердили, что кто-либо из членов семьи из Красноярского края, где от отравления погибли четверо детей, покупал курицу в местном магазине, сообщает региональная прокуратура.

«Со слов главы семьи, супруга приобрела в магазине, помимо пельменей, курицу. Однако покупка мяса не подтвердилась после изучения видеозаписи с камер торгового павильона», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что магазин, в котором семья покупала пищу, работал с нарушениями ветеринарных требований.

Семья обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября, после того как поужинала курицей и пельменями из сельского магазина. Позднее у двоих детей резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день стало известно о смерти третьего ребенка, а в ночь на 23 сентября умер четвертый.

Как рассказали в СК, женщина находится на девятом месяце беременности — ожидается, что она родит через две недели. Супруги пришли в сознание 23 сентября.

Прокуратура сообщила, что рассматривает несколько версий произошедшего: отравление продуктами питания, купленными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества.