Подразделения группировки «Восток» из Сахалина продвинулись на южнодонецком направлении в сторону Константиновки на угледарском участке, сообщили в Минобороны.

«Задача штурмовиков — отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ведомства.

Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Угледаром

По словам заместителя командира штурмовой роты с позывным Юмайхо, у группировки «несколько слоев обороны», поэтому ВСУ не смогут «выдавить» российские войска из занятых территорий.

Константиновка — село в Марьинском районе ДНР, расположенное юго-западнее Донецка (не путать с городом Константиновка, расположенным на артемовском направлении вблизи Часов Яра).

По данным российского военного ведомства, взятие Константиновки даст возможность огневого контроля над стратегической трассой на Угледар. Это также позволит создать предпосылки к осаде мощного гарнизона подразделений ВСУ.

Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка.