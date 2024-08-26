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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны сообщили о продвижении на угледарском участке

Сюжет
Военная операция на Украине

Подразделения группировки «Восток» из Сахалина продвинулись на южнодонецком направлении в сторону Константиновки на угледарском участке, сообщили в Минобороны.

«Задача штурмовиков — отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ведомства.

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По словам заместителя командира штурмовой роты с позывным Юмайхо, у группировки «несколько слоев обороны», поэтому ВСУ не смогут «выдавить» российские войска из занятых территорий.

Константиновка — село в Марьинском районе ДНР, расположенное юго-западнее Донецка (не путать с городом Константиновка, расположенным на артемовском направлении вблизи Часов Яра).

По данным российского военного ведомства, взятие Константиновки даст возможность огневого контроля над стратегической трассой на Угледар. Это также позволит создать предпосылки к осаде мощного гарнизона подразделений ВСУ.

Угледар расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка.

В конце июня штурмовики восточной группировки захватили несколько опорных пунктов ВСУ и заняли выгодные рубежи на подступах к Константиновке. Тогда в Минобороны уточнили, что оборона противника на границе с Константиновкой «разваливается».

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Константиновка группировка Минобороны ВСУ
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