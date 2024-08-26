Алаудинов сообщил о росте числа военнопленных в Курской области

Фото: Ukrainan Armed Forces / Reuters

Число украинских военных, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти, сообщил «РИА Новости» командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов. Он находится в зоне боев в регионе.

«Наши подразделения продолжают брать пленных на данном участке, часть из них сдаются добровольно. Рассказывают они интересные вещи», — отметил Алаудинов. Он отметил, что пленных берут как военнослужащие «Ахмата», так и других подразделений российской армии.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс., сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Власти Украины назвали целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе, однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленного собеседника сообщила, что в операции в Курской области Украина задействовала свои резервы, сформированные при поддержке западных стран для операций, которые должны были проходить в течение 2024–2025 годов. По данным западных военных экспертов, которые приводит газета, всего на курском направлении Украина задействовала порядка 11 тыс. военных. Такую же цифру назвал и Алаудинов.