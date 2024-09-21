 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Пленный ВСУ рассказал, как случайно попал к российским военным

Пленный солдат ВСУ Устенко рассказал, как сел в БМП и понял, что попал к русским
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Пленный украинский военнослужащий Устенко рассказал, как случайно сел к российским военным в боевую машину пехоты (БМП), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Нам в этот день, то есть, вышли на связь, скорее всего, это были русские. По времени уже подходила смена, мы услышали звук БМП, выбежали и сели в эту БМП. То есть по мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским», — сказал военнослужащий на допросе.

Балицкий сообщил об отправке запорожского батальона в Курскую область
Политика
Фото:BalitskyEV / Telegram

По его словам, командиры заверяли солдат, что подразделение на запорожском направлении прикрывают находящиеся поблизости силы ВСУ. Однако позднее Устенко понял, что его подразделение было в округе единственным.

Минобороны в сводке за 21 сентября сообщило, что в Запорожской области российские военные из группировки войск «Восток» нанесли поражение силам ВСУ в районе Новодаровки. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 124-й бригады теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерянка, Пятихатки, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны ВСУ плен
Материалы по теме
Россия и Украина обменялись военнопленными
Политика
Алаудинов сообщил о росте числа военнопленных в Курской области
Политика
Украинский военнопленный назвал «беспределом» конфликт с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
«Когда стреляют, спать спокойней». Репортаж РБК из курского приграничьяОбщество, 13:08
Пленный ВСУ рассказал, как случайно попал к российским военнымПолитика, 13:06
В «Атланте» допустили, что Миранчук не заметил отсутствие флага РоссииСпорт, 12:55
Алаудинов сообщил о переброске подразделений ВСУ на курское направлениеПолитика, 12:51
Пострадавшим в Курской области выделили дополнительно по ₽10 тыс.Политика, 12:47
Российская теннисистка проиграла в полуфинале турнира в СеулеСпорт, 12:38
Российские военные нанесли удар по сухогрузу, везшему оружие на Украину⁠Политика, 12:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Тверской области восстановили движение на трассе М-9 после атаки БПЛАПолитика, 12:10
Губернатор Тверской области рассказал о последствиях атаки дроновПолитика, 12:08
Убитый командир «Хезболлы» был в розыске в США за взрывы в посольствеПолитика, 11:58
Из Тихорецкого после атаки дронов эвакуировали больше тысячи человекПолитика, 11:43
Экс-тренер «Фулхэма» рассказал, как защищал футболисток от Аль-ФайедаСпорт, 11:39
Замминистра туризма Нижегородской области погибла в ДТПОбщество, 11:33
Минобороны показало кадры подготовки бойцов отряда «Барс-Белгород»Политика, 11:31