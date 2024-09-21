Пленный ВСУ рассказал, как случайно попал к российским военным

Пленный солдат ВСУ Устенко рассказал, как сел в БМП и понял, что попал к русским

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Пленный украинский военнослужащий Устенко рассказал, как случайно сел к российским военным в боевую машину пехоты (БМП), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Нам в этот день, то есть, вышли на связь, скорее всего, это были русские. По времени уже подходила смена, мы услышали звук БМП, выбежали и сели в эту БМП. То есть по мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским», — сказал военнослужащий на допросе.

По его словам, командиры заверяли солдат, что подразделение на запорожском направлении прикрывают находящиеся поблизости силы ВСУ. Однако позднее Устенко понял, что его подразделение было в округе единственным.

Минобороны в сводке за 21 сентября сообщило, что в Запорожской области российские военные из группировки войск «Восток» нанесли поражение силам ВСУ в районе Новодаровки. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 124-й бригады теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерянка, Пятихатки, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области.