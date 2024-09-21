Пленный ВСУ рассказал, как случайно попал к российским военным
Пленный украинский военнослужащий Устенко рассказал, как случайно сел к российским военным в боевую машину пехоты (БМП), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«Нам в этот день, то есть, вышли на связь, скорее всего, это были русские. По времени уже подходила смена, мы услышали звук БМП, выбежали и сели в эту БМП. То есть по мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским», — сказал военнослужащий на допросе.
По его словам, командиры заверяли солдат, что подразделение на запорожском направлении прикрывают находящиеся поблизости силы ВСУ. Однако позднее Устенко понял, что его подразделение было в округе единственным.
Минобороны в сводке за 21 сентября сообщило, что в Запорожской области российские военные из группировки войск «Восток» нанесли поражение силам ВСУ в районе Новодаровки. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 124-й бригады теробороны и 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерянка, Пятихатки, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов