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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о 15 раненых при обстрелах Белгородской области за день

Гладков: за воскресенье при обстрелах Белгородской области пострадали 15 человек
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области в результате обстрелов со стороны Украины в течение воскресенья, 22 сентября, были ранены 15 человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

13 пострадавших были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. «Будет необходимость — мы отправим их в Москву», — пообещал губернатор.

Среди пострадавших — глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семеро бойцов самообороны. Как писал Гладков накануне, они попали под обстрел в селе Черемошное.

Под Белгородом водитель пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю
Политика
Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

В тот же день атаке украинского дрона подвергся движущийся автомобиль в Белгородском районе. В результате пострадал водитель: он получил ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения ног.

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрелы ВСУ Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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