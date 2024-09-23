Гладков сообщил о 15 раненых при обстрелах Белгородской области за день
В Белгородской области в результате обстрелов со стороны Украины в течение воскресенья, 22 сентября, были ранены 15 человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
13 пострадавших были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. «Будет необходимость — мы отправим их в Москву», — пообещал губернатор.
Среди пострадавших — глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семеро бойцов самообороны. Как писал Гладков накануне, они попали под обстрел в селе Черемошное.
В тот же день атаке украинского дрона подвергся движущийся автомобиль в Белгородском районе. В результате пострадал водитель: он получил ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения ног.
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта
Подборки лучших вин от Артура Саркисяна
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов