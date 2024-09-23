Гладков: за воскресенье при обстрелах Белгородской области пострадали 15 человек

Гладков сообщил о 15 раненых при обстрелах Белгородской области за день

В Белгородской области в результате обстрелов со стороны Украины в течение воскресенья, 22 сентября, были ранены 15 человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

13 пострадавших были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. «Будет необходимость — мы отправим их в Москву», — пообещал губернатор.

Среди пострадавших — глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семеро бойцов самообороны. Как писал Гладков накануне, они попали под обстрел в селе Черемошное.

В тот же день атаке украинского дрона подвергся движущийся автомобиль в Белгородском районе. В результате пострадал водитель: он получил ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения ног.