Под Белгородом водитель пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю
Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородском районе, водитель получил ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мужчина получил проникающее ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения ног, рассказал глава региона. Пострадавшему оказали первую помощь и перевели в больницу в Белгороде.
Ранее днем беспилотники атаковали город Шебекино, расположенный в нескольких километрах от границы с Украиной. В результате был поврежден склад производственного предприятия, а также линия электроснабжения — без света остались три села.
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