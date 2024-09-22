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Военная операция на Украине ,  
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Под Белгородом водитель пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородском районе, водитель получил ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина получил проникающее ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения ног, рассказал глава региона. Пострадавшему оказали первую помощь и перевели в больницу в Белгороде.

Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на Белгородскую область
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее днем беспилотники атаковали город Шебекино, расположенный в нескольких километрах от границы с Украиной. В результате был поврежден склад производственного предприятия, а также линия электроснабжения — без света остались три села.

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Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники пострадавший
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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