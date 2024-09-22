Под Белгородом водитель пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородском районе, водитель получил ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина получил проникающее ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения ног, рассказал глава региона. Пострадавшему оказали первую помощь и перевели в больницу в Белгороде.

Ранее днем беспилотники атаковали город Шебекино, расположенный в нескольких километрах от границы с Украиной. В результате был поврежден склад производственного предприятия, а также линия электроснабжения — без света остались три села.