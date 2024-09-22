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Военная операция на Украине ,  
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Под Белгородом глава сельской администрации пострадал при обстреле

Гладков: после обстрела ранены глава сельской администрации и бойцы самообороны
Сюжет
Военная операция на Украине
При обстреле села Черемошное пострадали десять человек, в том числе глава местной администрации, сообщил Гладков. Тревога ракетной опасности в Белгородском районе этим днем объявлялась дважды
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате обстрела села Черемошное ранения получили десять человек, включая главу администрации Яснозоренского сельского поселения и семерых бойцов самообороны, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков,

«Бригады СМП доставляют шестерых пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода, еще четверых — в областную клиническую больницу. Состояние трех мужчин оценивается медиками как тяжелое, у пятерых — средняя степень тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении главы региона.

Ранее, в 13:25 мск, Гладков сообщил об объявлении в регионе ракетной опасности. Она продлилась 5 минут. До этого ракетная опасность в нескольких областях Белгородской области действовала с 11:51 до 11:57.

Черемошное — село в Белгородском районе, находится к юго-западу от Белгорода. Входит в состав Яснозоренского сельского поселения. В селе проживают около 500 человек. Гладков регулярно сообщает об отстрелах этого села с апреля 2023 года.

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Над российскими регионами регулярно перехватывают и уничтожают дроны. Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 15 беспилотников над пятью российскими регионами, включая один над Белгородской областью, отчитывалось Минобороны.

Президент Владимир Путин ранее на этой неделе отмечал, что жители приграничных регионов столкнулись с трудностями, давлением, «попытками дестабилизировать ситуацию» и терактами на этих территориях. Он поблагодарил граждан за «пример сплоченности и консолидации» и потребовал, чтобы все возникающие у них проблемы решались «без проволочек и лишнего формализма».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгородская область обстрел Военная операция на Украине самооборона Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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