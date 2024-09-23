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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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ТАСС узнал, что продавшие машину напавшим на «Крокус» знали о теракте

ТАСС: продавшие машину участникам нападения на «Крокус» знали о теракте заранее
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Члены семьи Исломовых, которые продали машину участникам нападения на «Крокус Сити Холл», знали о готовящемся теракте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Басманный суд Москвы арестовал таксистов из Твери Аминчона и Диловара Исломовых, а также их отца Исроила 25 марта, спустя три дня после теракта. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявлял, что все трое были пособниками при подготовке нападения. По его словам, они предоставили террористам автомобиль и перевозили деньги. Диловар Исломов был владельцем машины Renault Symbol, на которой нападавшие скрылись с места преступления.

ТАСС также пишет, что суд установил причастность Алишера Касимова, который сдал террористам квартиру.

«В представленных суду материалах имеются сведения о событии преступления и обоснованном подозрении в причастности Исломова А. И., Исломова Д. И., Исломова И. И. и Касимова А. Х. в инкриминируемом деянии», — цитирует агентство решение Басманного суда.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, открыли огонь по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.

ФСБ считает исполнителями теракта четырех граждан Таджикистана: Далера Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализоду и Шамсидина Фаридуни. В деле десятки фигурантов, включая ЧОП и подрядные организации «Крокуса».

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт подсудимые уголовное дело
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