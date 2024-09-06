Хирург Алекян: один из пострадавших в «Крокусе» все еще находится в больнице

Врач рассказал о состоянии одного из последних пострадавших в «Крокусе»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Один из пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» все еще лечится в московском Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В.Вишневского. Об этом рассказал «РИА Новости» кардиохирург и заместитель директора по науке и инновационным технологиям центра Баграт Алекян.

По словам врача, всего в центре проходило лечение двое пострадавших после теракта в конце марта. У первого были легкие ранения, его давно выписали.

«Второй до сих пор находится в центре, но уже готовится к выписке. Его жизни сейчас ничто не угрожает», — сказал Алекян.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» террористы открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, который охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта. Во время теракта и в огне погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.

В начале июня в больницах после произошедшего находились пять человек, говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.