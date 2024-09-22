В Италии подтвердили, что все еще выступают против ударов вглубь России
Италия по-прежнему выступает против разрешения ВСУ бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России, заявил в интервью Corriere della Sera министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антони Таяни.
«Наша линия не меняется, голосование по резолюции в европарламенте [по ударам вглубь России] не имеет юридической силы. Американцы также не дали добро на использование западного оружия в России. Девятый пакет военной помощи мы отправим с ракетами SAMP/T, но мы не можем позволить Киеву бомбить Москву. И [президент Украины Владимир] Зеленский никогда не жаловался на это», — заявил министр.
Вместе с тем он подчеркнул, что не является «разжигателем войны», и поддерживает стремление Зеленского провести очередную мирную конференцию с участием представителей России.
Российские власти неоднократно предупреждали о возможной эскалации конфликта из-за разрешения Украине наносить удары вглубь России западным оружием. Президент Владимир Путин 12 сентября заявил, что снятие ограничений на такое применение оружия западными странами будет означать прямое участие государств НАТО в конфликте. «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — подчеркивал он.
В Италии ранее также выступали против соответствующего разрешения для Украины. «Италия не меняла свою позицию по оружию для Украины: мы запрещаем Киеву использовать получаемое от итальянской стороны оружие для ударов по российской территории», — говорил Таяни в конце августа.
С ним солидарен и министр обороны Италии Гвидо Крозетто, который вместе со своим венгерским коллегой выступил против решения о совместной отмене ограничений ЕС на использование поставляемого Украине оружия для ударов вглубь России. Ранее Крозетто отмечал, что завершить конфликт на Украине на поле боя не представляется возможным, но может быть принято некое «политическое решение».
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
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