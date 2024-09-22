Песков объяснил заявление генсека НАТО об ударах его скорой отставкой

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Запад одержим идеей воевать с Россией до «последнего украинца», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.

Так он отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью The Times о том, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь России не станет переходом красной линии, приводящим к эскалации.

«Они одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца. Эта одержимость — она проявляется у всех по-разному. У Столтенберга — вот таким способом», — сказал Песков.

Он отметил, что генсек НАТО скоро покинет пост, поэтому позволяет себе делать «такие безответственные заявления». Пресс-секретарь добавил, что такую позицию «разделяют очень многие в Европе».

С 1 октября Столтенберг покинет пост генсека НАТО, который он занимал десять лет. Его сменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По данным Politico, Столтенберг в феврале 2025 года станет главой Мюнхенской конференции.