Песков объяснил заявление генсека НАТО об ударах его скорой отставкой
Запад одержим идеей воевать с Россией до «последнего украинца», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.
Так он отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью The Times о том, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь России не станет переходом красной линии, приводящим к эскалации.
«Они одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца. Эта одержимость — она проявляется у всех по-разному. У Столтенберга — вот таким способом», — сказал Песков.
Он отметил, что генсек НАТО скоро покинет пост, поэтому позволяет себе делать «такие безответственные заявления». Пресс-секретарь добавил, что такую позицию «разделяют очень многие в Европе».
С 1 октября Столтенберг покинет пост генсека НАТО, который он занимал десять лет. Его сменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По данным Politico, Столтенберг в феврале 2025 года станет главой Мюнхенской конференции.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
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