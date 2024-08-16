«Искандер» уничтожил две установки Patriot в Днепропетровской области
Минобороны сообщило об уничтожении в Днепропетровской области Украины двух пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot.
По данным министерства, позицию дивизиона ЗРК в районе населенного пункта Желобок обнаружила разведка.
«Ракетным ударом расчета ОТРК «Искандер-М» полностью уничтожены две пусковые установки ЗРК «Patriot» и радиолокационная станция AN/MPQ-65», — рассказали в Минобороны.
Батарея ЗРК Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты — примерно $4 млн.
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