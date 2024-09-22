Верховный суд не стал рассматривать жалобу Макаревича о статусе иноагента

Андрей Макаревич (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Верховный суд (ВС) отказал основателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу, признанному иноагентом, в рассмотрении жалобы на отказ исключить его из реестра, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

РБК направил запрос в Верховный суд и обратился за комментарием к Андрею Макаревичу.

Макаревича внесли в реестр иноагентов в 2022 году. Согласно материалам дела, с которыми ознакомился ТАСС, он получил этот статус, поскольку попал под влияние Украины, занимался политической деятельностью в интересах иностранного источника, а также «систематически» негативно оценивает действия и решения органов власти России.

Макаревич неоднократно высказывался против военных действий на Украине. В начале марта 2022-го музыкант сообщил, что находится в Израиле. Комментируя включение в реестр иноагентов, он отметил, что «на службу в иностранной разведке не поступал и гонораров от них не получал».

Макаревич уже пытался оспорить решение Минюста, однако его иск отклонили.