Верховный суд не стал рассматривать жалобу Макаревича о статусе иноагента
Верховный суд (ВС) отказал основателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу, признанному иноагентом, в рассмотрении жалобы на отказ исключить его из реестра, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.
РБК направил запрос в Верховный суд и обратился за комментарием к Андрею Макаревичу.
Макаревича внесли в реестр иноагентов в 2022 году. Согласно материалам дела, с которыми ознакомился ТАСС, он получил этот статус, поскольку попал под влияние Украины, занимался политической деятельностью в интересах иностранного источника, а также «систематически» негативно оценивает действия и решения органов власти России.
Макаревич неоднократно высказывался против военных действий на Украине. В начале марта 2022-го музыкант сообщил, что находится в Израиле. Комментируя включение в реестр иноагентов, он отметил, что «на службу в иностранной разведке не поступал и гонораров от них не получал».
Макаревич уже пытался оспорить решение Минюста, однако его иск отклонили.
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