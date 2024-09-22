Над Россией сбили 15 беспилотников
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников над пятью российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны.
Больше всего дронов — шесть — сбили над акваторией Азовского моря. Еще четыре уничтожили над Ростовской, два — над Курской, по одному аппарату сбили Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.
Ранее ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что на северо-западе региона после падения обломков дрона в поле загорелась сухая трава.
Над российскими регионами регулярно перехватывают и уничтожают дроны. В частности, в ночь на 21 сентября военные сбили 101 беспилотник. Больше всего дронов было уничтожено в небе над Брянской областью — 53.
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