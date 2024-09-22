 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Россией сбили 15 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников над пятью российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов — шесть — сбили над акваторией Азовского моря. Еще четыре уничтожили над Ростовской, два — над Курской, по одному аппарату сбили Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

Ранее ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что на северо-западе региона после падения обломков дрона в поле загорелась сухая трава.

Астраханский губернатор сообщил об отражении атаки украинских дронов
Политика

Над российскими регионами регулярно перехватывают и уничтожают дроны. В частности, в ночь на 21 сентября военные сбили 101 беспилотник. Больше всего дронов было уничтожено в небе над Брянской областью — 53.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны беспилотники Азовское море Ростовская область Курская область Астраханская область Белгородская область Воронежская область
Материалы по теме
Астраханский губернатор сообщил об отражении атаки украинских дронов
Политика
В Ростовской области вспыхнул пожар после падения обломков дрона ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Над Россией сбили 15 беспилотниковПолитика, 07:44
Трамп заявил, что после покушения стал беспокоиться за безопасность семьиПолитика, 07:31
В России назвали вандализмом раскопки могил советских воинов в ЭстонииПолитика, 07:15
Суд заявил о ведении Макаревичем политической деятельности в пользу КиеваПолитика, 06:58
Астраханский губернатор сообщил об отражении атаки украинских дроновПолитика, 06:53
«Страна» узнала, что три военкома избили и увезли мужчину в ХарьковеПолитика, 06:15
Израиль сообщил о перехвате воздушных целей со стороны ИракаПолитика, 06:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Киеве сообщили о задымлении и ухудшении качества воздуха из-за пожаровОбщество, 05:35
США решили запретить китайское и российское ПО в автомобилях с интернетомТехнологии и медиа, 05:16
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру на УкраинеПолитика, 04:57
Спасатели спустили подростков, застрявших на горе Космос в КрымуОбщество, 04:37
Израильские военные провели рейд в офисе телеканала Al Jazeera в РамаллеПолитика, 04:19
Госдеп порекомендовал американцам срочно покинуть ЛиванПолитика, 04:03
Экс-канцлер Германии призвал верящих в победу над Россией учить историюПолитика, 03:41