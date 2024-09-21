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Военная операция на Украине ,  
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Военные сбили за ночь 101 украинский дрон над российскими регионами

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Военная операция на Украине
Больше всего БПЛА было уничтожено в небе над Брянской областью — 53, власти сообщили, что пострадавших нет. В Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков начался пожар, жителей близлежащего поселка эвакуировали

В ночь на 21 сентября дежурные средства ПВО сбили над российской территорией 101 украинский беспилотник, сообщает Минобороны.

Больше всего дронов было уничтожено в небе над Брянской областью — 53. Еще 18 уничтожили в Краснодарском крае, 16 — над акваторией Азовского моря, пять — в Калужской области, по три в Тверской и Белгородской, еще по одному — в Смоленской, Курской областях и в Крыму.

Брянский губернатор Александр Богомаз, отчитываясь об отражении атаки, заявил, что пострадавших и разрушений нет. В Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА возник пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы», началась детонация, власти решили эвакуировать жителей близлежащего поселка, рассказывал глава региона Вениамин Кондратьев.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

По словам калужского губернатора Владислава Шапши, в области сбили шесть дронов: пять в Кировском районе, еще один — в Спас-Деменском, пострадавших нет. В Смоленской области БПЛА уничтожен в Рославльском районе, о раненых власти не сообщали.

Украина также активно применяет дроны в ходе боев, главком ВСУ Александр Сырский называл развитие беспилотных систем одним из приоритетов. Российский президент Владимир Путин также не раз говорил о необходимости совершенствовать производство дронов, называя это одной из актуальных задач армии. По его словам, Вооруженные силы за 2023 год получили порядка 140 тыс. беспилотников различных типов, в этом году их выпуск планируется увеличить «практически в десять раз».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны беспилотники БПЛА дроны Брянская область Краснодарский край Калужская область
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