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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области вспыхнул пожар после падения обломков дрона ВСУ

В Ростовской области загорелась трава в поле после падения обломков дрона ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

В Миллеровском районе на северо-западе Ростовской области российская система ПВО сбила дрон Вооруженных сил Украины. Из-за падения обломков в поле загорелась сухая трава, сообщил глава региона Василий Голубев.

«К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

Ранее белгородской губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия нанесла удар по трем населенным пунктам в Белгородском и Шебекинском районах области. Пострадали села Николаевка и Ясные Зори, а также город Шебекино.

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В предыдущий раз Голубев сообщал об уничтоженном украинском беспилотнике 14 сентября. Тогда ПВО сбила дрон на западе Ростовской области, пострадавших и поврежденных объектов также не было.

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дроны Ростовская область Василий Голубев пожары
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