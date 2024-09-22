Астраханский губернатор сообщил об отражении атаки украинских дронов
Российские военные отразили атаку дронов Вооруженных сил Украины на Астраханскую область, сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что украинские беспилотники попытались атаковать объекты в северной части Астраханской области.
«Все службы и средства отработали штатно. Атака отражена. Пострадавших нет», — написал Бабушкин.
Глава региона также напомнил жителям признаки приближающегося дрона: силуэт или мерцающий огонек на высоте 30-100 м и звук работающей газонокосилки или мопеда.
Астраханская область стала вторым регионом Юга России за ночь, где российская противовоздушная оборона сбила беспилотники. До этого дроны ВСУ атаковали Ростовскую область, из-за падения обломков дрона в поле в Миллеровском районе загорелась сухая трава.
В прошлый раз российские военные отразили атаку украинских дронов над Астраханской областью 22 июля. По словам губернатора, тогда беспилотники тоже сбили над северной частью области.
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