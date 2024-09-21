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Покушения на Трампа ,  
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Секретная служба США признала свой провал во время покушения на Трампа

Сотрудников Секретной службы США наказали за провал во время покушения на Трампа
Сюжет
Покушения на Трампа
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Выборы президента США

Сотрудники Секретной Службы США понесли наказание за ошибки, допущенные при покушении на экс-президента страны Дональда Трампа в июле, заявил исполняющий обязанности директора службы Рональд Роу.

«Это был провал со стороны Секретной службы Соединенных Штатов, важно, чтобы мы взяли на себя ответственность за неудачи 13 июля», — сказал он во время брифинга.

Роу также добавил, что «в результате этих неудач стало ясно», что Секретной Службе необходима «смена парадигмы и того, как проводим нашу работу».

Секретная служба не знала о поездке Трампа на место покушения
Политика
Фото:Giorgio Viera / Reuters

Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Он был ранен в ухо. Один из участников мероприятия погиб, еще двое получили ранения. Стрелок Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши за пределами площадки митинга, примерно в 120–150 м от сцены. Его застрелили на месте агенты Секретной службы США.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас признал, что это нападение — серьезный провал в работе служб безопасности. Глава Секретной службы США Кимберли Читл также заявила, что вся ответственность за случившееся лежит на ней лично, и подала в отставку.

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Секретная служба США Дональд Трамп покушение
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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