Сотрудников Секретной службы США наказали за провал во время покушения на Трампа

Секретная служба США признала свой провал во время покушения на Трампа

Сотрудники Секретной Службы США понесли наказание за ошибки, допущенные при покушении на экс-президента страны Дональда Трампа в июле, заявил исполняющий обязанности директора службы Рональд Роу.

«Это был провал со стороны Секретной службы Соединенных Штатов, важно, чтобы мы взяли на себя ответственность за неудачи 13 июля», — сказал он во время брифинга.

Роу также добавил, что «в результате этих неудач стало ясно», что Секретной Службе необходима «смена парадигмы и того, как проводим нашу работу».

Первое покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля. Он был ранен в ухо. Один из участников мероприятия погиб, еще двое получили ранения. Стрелок Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши за пределами площадки митинга, примерно в 120–150 м от сцены. Его застрелили на месте агенты Секретной службы США.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас признал, что это нападение — серьезный провал в работе служб безопасности. Глава Секретной службы США Кимберли Читл также заявила, что вся ответственность за случившееся лежит на ней лично, и подала в отставку.