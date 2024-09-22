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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Госдеп порекомендовал американцам срочно покинуть Ливан

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Государственный департамент США призвал граждан США покидать Ливан в связи с событиями в стране, пока есть возможность. Об этом сообщила пресс-служба Бюро по консульским вопросам Госдепа.

«В связи с непредсказуемым характером продолжающегося конфликта между «Хезболлой» и Израилем и недавними взрывами по всему Ливану, включая Бейрут, посольство Соединенных Штатов призывает граждан США покинуть Ливан, пока коммерческие опции еще доступны», — говорится в сообщении.

В Госдепе предупредили, что число коммерческих рейсов уменьшилось, а при ухудшении ситуации с безопасностью в Ливане они могут вовсе стать недоступными. Американцам, которые, несмотря на риски, захотят остаться, посольство США может быть не в силах помочь, добавили в ведомстве.

В Ливане сообщили о гибели 12 человек при ударе Израиля по Бейруту
Политика
Фото:Mohamed Azakir / Reuters

Ранее 21 сентября Politico со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США опасаются начала полномасштабной войны между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» после взрывов средств связи в Ливане, а также израильского удара по Бейруту.

17–18 сентября по всему Ливану произошел массовый подрыв пейджеров и других устройств. В первый день ранения получили свыше 4 тыс. человек, жертвами стали по меньшей мере 32, включая детей. Во второй погибли 25 человек и свыше 600 получили ранения. Израиль не взял ответственность за атаку.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил 19 сентября, что еврейское государство, устроив взрывы техники в Ливане, «перешло все красные линии», его действия равносильны объявлению войны.

На следующий день «Хезболла» обстреляла северные районы Израиля 140 ракетами, Израиль в свою очередь нанес удар по Бейруту. В ночь на 22 сентября ливанская группировка нанесла ракетный удар по еврейскому государству.

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Ливан США Израиль Госдепартамент США Хезболла
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