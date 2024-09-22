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Суд признал законным сокращение срока ознакомления с делом для Попова

Суд признал законным сокращение срока ознакомления с делом для генерала Попова

В суде признали законным ограничение срока ознакомления с делом для бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве и подлоге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение 2-го Западного окружного военного суда.

«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу Попова — без удостоверения», — говорится в решении суда.

Ранее военный суд ограничил Попову сроки для ознакомления с делом до 3 сентября. Генерал попытался обжаловать это решение. Тогда же военный попросил привлечь нескольких своих бывших сослуживцев к делу против себя в качестве свидетелей стороны защиты. Следственный комитет отказался их допрашивать.

Позднее Попов заявил во 2-м Западном окружном военном суде, что все командиры 58-й армии готовы дать показания в рамках уголовного дела в отношении него.

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Иван Попов (в центре)

Попова взяли под стражу 17 мая, а спустя два месяца отпустили под домашний арест. Следствие считает его причастным к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. Ему вменяют особо крупное мошенничество группой лиц по предварительному сговору и служебный подлог. Попов свою вину отрицает.

Генерал возглавлял 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении после начала военной операции на Украине. Летом 2023 года было опубликовано аудиообращение, в котором он рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о своем последующем отстранении от должности.

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