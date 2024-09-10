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Аресты генералов ,  
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СК отказался допросить сослуживцев генерала Попова в качестве свидетелей

Сюжет
Аресты генералов
Иван Попов (справа)
Иван Попов (справа) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Следствие не стало допрашивать экс-сослуживцев бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в качестве свидетелей защиты, сообщил «РИА Новости» его адвокат Сергей Буйновский.

По словам юриста, следователь отказал в допросе свидетелей защиты необоснованно. Среди них есть генералы и полковники, работавшие в зоне ответственности Попова, отметил Буйновский.

Сам генерал Попов еще не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела, однако документы уже передали в военную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, добавил адвокат.

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Иван Попов (в центре)

Попова взяли под стражу в мае, позднее его отпустили под домашний арест. Экс-командующего 58-й армией обвиняют в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Следствие считает его причастным к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью 130 млн руб. Попов свою вину отрицает и настаивает, что у него «кроме долгов и кредитов за душой ничего нет».

По данным ТАСС, основным доказательством вины Попова является перевод на его карту более 1 млн руб. с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Тот погиб в ходе военной операции, расследование против него прекратили.

Попов возглавлял 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении после начала военной операции на Украине. Летом 2023 года было опубликовано аудиообращение, в котором он рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о своем последующем отстранении от должности.

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