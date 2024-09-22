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Военная операция на Украине ,  
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Немецкие депутаты спросили кабмин о последствиях атаки на Курскую область

Немецкие депутаты спросили правительство о последствиях атаки на Курскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

В Германии группа депутатов бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) направила запрос правительству о последствиях атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Политики спросили кабмин, не снижает ли операция ВСУ в Курской области вероятность мирных переговоров с Россией, а также применялось ли при атаке на Курскую область немецкое оружие и, если да, был ли Киев проинформирован, что оно может использоваться только в целях обороны.

Депутаты обеспокоены вопросом, не приведет ли к эскалации конфликта применение немецких танков против России с учетом истории региона.

«Считает ли правительство Германии, что использование немецких танков против России и, возможно, на территории России является проблематичным на фоне Курской битвы 1943 года, и может привести к эскалации?» — говорится в запросе.

Политики также спросили кабмин о том, были ли власти страны заранее проинформированы об атаке ВСУ на Курскую область и не проходили ли перед ней украинские военные подготовку в Германии. Еще один вопрос коснулся того, известно ли федеральному правительству о случаях военных преступлений Украины против российского гражданского населения в Курской области, в том числе с применением немецкого оружия.

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В Курской области с 6 августа идут бои, в регионе действуют режимы ЧС федерального значения и КТО. Областные власти 12 августа заявили, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, Минобороны с тех пор несколько раз отчитывалось о возврате контроля над рядом поселений.

В том же месяце стало известно, что ВСУ использовали в Курской области немецкий инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1. По словам обозревателя Юлиана Рёпке, Германия поставила Украине несколько таких машин. Инженерные танки используют для прорыва или создания оборонных линий.

21 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина готовила свою военную операцию в Курской области «очень секретно» и «без обратной связи», однако заверил, что Берлин не прекратит свою поддержку Киева.

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