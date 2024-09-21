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Политика ,  
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Во Франции объявили состав нового правительства

Во Франции объявили новый состав правительства премьера Мишеля Барнье

Во Франции сформировали новое правительство премьер-министра страны Мишеля Барнье, сообщает BFMTV.

«Всего было назначено 39 министров», — передает телеканал.

Новым главой МИД Франции стал Жан-Ноэль Барро, который ранее занимал должность министра-делегата по вопросам Европы, сообщает Le Parisien. Его предшественник, Стефан Сежурне, займет пост еврокомиссара в новом составе ЕК.

41-летний Барро — экономист по образованию. Его политическая карьера началась в 2015 году, когда он присоединился к центристской партии «Демократическое движение». В феврале 2024 года его назначили заместителем Сежурне по вопросам Европы. Барро в своих политических заявлениях по российско-украинскому конфликту высказывался в пользу Киева, в частности, заявлял, что украинская армия сражается в том числе и за безопасность Евросоюза и Франции.

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Мишель Барнье

Президент Эмманюэль Макрон распустил Национальное собрание (нижняя палата парламента) и объявил досрочные выборы 9 июня после победы ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) на июньских выборах в Европарламент. После выборов страна оказалась в политическом кризисе, на формирование нового правительства ушло почти три месяца.

В начале сентября Макрон назначил 73-летнего Мишеля Барнье на должность премьер-министра. Ранее он занимал пост главы МИД страны. После этого президент поручил Барнье сформировать «объединяющее правительство на службе страны и французов».

Согласно заявлению Матиньонского дворца (резиденции премьер-министра Франции), в представленном Барнье составе кабинета соблюдается политический баланс. Однако, как обращает внимает Le Monde, новое правительство страны серьезно качнулось вправо, в то время как одержавшие победу на выборах левые в нем практически не представлены.

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Франция МИД Европа правительство
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