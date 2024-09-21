Минобороны отчиталось о шести сбитых украинских ракетах «Нептун»
За последние сутки средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны в своей ежедневной сводке.
Противокорабельные ракеты «Нептун» предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Комплексы были созданы на Украине на основе советской ракеты Х-35. Минобороны в октябре 2022 года докладывало об ударах по цехам производства этих ракет в Харькове.
Ракеты этого типа применялись для атак на Севастополь. В начале августа севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ракету «Нептун» сбили над акваторией Черного моря на значительном удалении от берега.
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