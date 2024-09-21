Минобороны отчиталось о шести сбитых украинских ракетах «Нептун»

Фото: Минобороны России

За последние сутки средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, десять реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны в своей ежедневной сводке.

Противокорабельные ракеты «Нептун» предназначены для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Комплексы были созданы на Украине на основе советской ракеты Х-35. Минобороны в октябре 2022 года докладывало об ударах по цехам производства этих ракет в Харькове.

Ракеты этого типа применялись для атак на Севастополь. В начале августа севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ракету «Нептун» сбили над акваторией Черного моря на значительном удалении от берега.