В Крыму оценили слова Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Рассуждения главы МИД Польши Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН говорят о его желании к возвращению к тем временам, когда часть Украины принадлежала Польше, заявил постпред республики при президенте России Георгий Мурадов.

«Министру вспомнились времена, когда Западная Украина была частью Польши, и он мечтает о возвращении к ним. В то же время другая часть сегодня разрушенного необандеровцами украинского государства была территорией исторической России. Видимо, Сикорский в подсознании держал образ российско-польской подопечной Украины», — передает его слова «РИА Новости».

Речь идет о недавнем заявлении Сикорского на встрече YES в Киеве. Он предложил передать Крым под мандат ООН для проведения беспристрастного референдума о его статусе.

Глава МИД Польши отметил, что полуостров «символически важен для России» и «стратегически важен для Украины». В украинском МИДе подвергли критике эту идею, отметив, что территориальная целостность «не может быть предметом обсуждения или компромиссов».

Кремль также счел это предложение абсурдным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то».

Позднее Сикорский объяснил, что на конференции шла «гипотетическая дискуссия» о том, как реализовать предложения президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма.