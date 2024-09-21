Лидер группы «Ногу свело» не смог оспорить в суде статус иноагента
Верховный суд отказался рассматривать жалобу лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского с требованием исключить его из реестра иноагентов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Покровскому Максиму Сергеевичу отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — рассказали агентству.
Минюст внес Покровского в реестр иноагентов 31 марта. Ведомство тогда объяснило свое решение тем, что музыкант поддерживал Украину, взаимодействовал с иностранными структурами, «негативно высказывался» о россиянах и участвовал в сборе средств для Украины.
В июле того же года он потребовал исключить его из реестра, однако Замоскворецкий суд Москвы ему отказал. Затем, в конце августа 2024 года, в связи с отказом лидер «Ногу свело!» подал иск в Верховный суд.
Накануне стало известно, что МВД мотивировало внесение Покровского в реестр иноагентов тем, что его песни, по версии ведомства, противоречат национальным интересам России.
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